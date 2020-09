Emmy | in collegamento Jennifer Aniston | Courteney Cox e Lisa Kudrow

(Di lunedì 21 settembre 2020) Le tre attrici si sono conosciute grazie alla serie “Friends” Nella notte durante la cerimonia degli “Awards” c’è stata una particolare reunion. Protagoniste sono state le ex attrici della serie anni ’90, “Friends”:Cox e. Laha partecipato alla cerimonia in quanto in nomination per la serie by Apple TV, “The Morining Show”. Scherzando, durante ilonline, quando Kimmel ha chiesto come mai le due fossero lì laha risposto: “Certo, siamo coinquiline dal 1994”. Leggi anche: La reunion di “Friends” ancora rimandata Le tre attrici non hanno mai ...

Studio vuoto e candidati in collegamento streaming con il conduttore Jimmy Kimmel. Anche gli Emmy Awards, giunti alla loro 72esima edizione, si adattano alla pandemia e vanno in scena per la prima ...Durante la cerimonia di premiazione dei prestigiosi premi della TV, l'attrice, candidata per The Morning Show, ha ospitato a sorpresa le ex co-star Courteney Cox e Lisa Kudrow. Troppa attesa per la re ...Un'edizione virtuale, senza pubblico e con le star collegate da casa, ha celebrato gli Emmy Award 2020 con Succession premiata ... serata in cui i circa 130 candidati hanno partecipato in collegamento ...