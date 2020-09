Elezioni regionali in Campania, primi exit-poll: De Luca nettamente primo (Di lunedì 21 settembre 2020) Elezioni regionali in Campania: i primi exit-poll premiano Vincenzo De Luca (tra il 54 e il 58% dei voti). Staccatissimi Stefano Caldoro (tra il 23% e il 27%) e Valeria Ciarambino (tra il 10,5% e il 14,5%). Le urne si sono chiuse alle 15, per cui dopo pochi minuti sono usciti i primi exit-poll anche … Leggi su 2anews (Di lunedì 21 settembre 2020)in: ipremiano Vincenzo De(tra il 54 e il 58% dei voti). Staccatissimi Stefano Caldoro (tra il 23% e il 27%) e Valeria Ciarambino (tra il 10,5% e il 14,5%). Le urne si sono chiuse alle 15, per cui dopo pochi minuti sono usciti ianche …

patriziaprestip : “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni r… - you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - you_trend : ??? Province con affluenza più alta al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Aosta 18,2% Firenze 17,2% P… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: ?? IL VOTO IN DIRETTA - AFFLUENZA (dato provvisorio) Referendum: 51,75% Regionali: 53% (si votava in 4 Regioni) Comunali:… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Il Decision Desk @AgenziaQuorum/@you_trend 'chiama' la vittoria del Sì al #referendum costituzionale. Gli aggiornamenti in te… -