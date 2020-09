Elezioni regionali 2020, seggi chiusi. Instant poll: il centrosinistra tiene la Toscana. Puglia in bilico (Di lunedì 21 settembre 2020) Per il referendum sul taglio dei Parlamentari, le suppletive per il Senato in 2 collegi di Veneto e Sardegna, Elezioni regionali e amministrative seggi riaperti questa mattina alle 7, e fino alle 15.... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 21 settembre 2020) Per il referendum sul taglio dei Parlamentari, le suppletive per il Senato in 2 collegi di Veneto e Sardegna,e amministrativeriaperti questa mattina alle 7, e fino alle 15....

patriziaprestip : “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni r… - you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - you_trend : ??? Province con affluenza più alta al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Aosta 18,2% Firenze 17,2% P… - zazoomblog : Elezioni Regionali 2020 Valle d’Aosta: exit poll e risultati - #Elezioni #Regionali #Valle #d’Aosta:… - ilriformista : Risultati #elezioniregionali2020 e #referendum, come reagiranno i mercati L'analisi di Lorenzo Codogno per… -