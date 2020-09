Coronavirus, metà Francia è stata dichiarata zona rossa (Di lunedì 21 settembre 2020) In Francia cinquanta dipartimenti, oltre la metà del territorio nazionale, sono stati dichiarati “zona rossa” per il rischio Coronavirus. La zona rossa indica i territori dove il virus circola attivamente” e la sua istituzione si basa – spiega in una nota il ministero della Salute – su diversi fattori: “Il tasso di incidenza, la pressione ospedaliera, il numero di esami effettuati, il tasso di positività del test e l’evoluzione del numero di cluster”. Tale classificazione permette inoltre ai prefetti, tra le altre cose, di poter rispondere tempestivamente con misure supplementari per bloccare la diffusione del virus. Scuola: le classi però saranno chiuse con almeno tre casi Nonostante l’aumento dei contagi e la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 settembre 2020) Incinquanta dipartimenti, oltre la metà del territorio nazionale, sono stati dichiarati “” per il rischio. Laindica i territori dove il virus circola attivamente” e la sua istituzione si basa – spiega in una nota il ministero della Salute – su diversi fattori: “Il tasso di incidenza, la pressione ospedaliera, il numero di esami effettuati, il tasso di positività del test e l’evoluzione del numero di cluster”. Tale classificazione permette inoltre ai prefetti, tra le altre cose, di poter rispondere tempestivamente con misure supplementari per bloccare la diffusione del virus. Scuola: le classi però saranno chiuse con almeno tre casi Nonostante l’aumento dei contagi e la ...

