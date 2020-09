Porta Pia | i fatti | gli uomini | le armi

(Di domenica 20 settembre 2020) Il sogno di Roma Capitale del Regno d'Italia preconizzata da Cavour si realizzò quasi un decennio dopo la sua morte. Alla battaglia per la risoluzione manu militari della "questione romana" si giunse dopo il fallimento delle vie diplomatiche con Pio IX (che dopo la parentesi della Repubblica Romana si era chiuso in Vaticano abolendo tutte le riforme precedentemente concesse). La vera svolta giunse con la disfatta francese contro la Prussia e la caduta di Napoleone III, garante della sicurezza e dell'integrità dello Stato Pontificio e della sua protezione armata. Il ritiro graduale delle guarnigioni francesi dai territori governati dall'ultimo Papa-Re aveva permesso l'avvicinamento delle divisioni Italiane del "Corpo di Osservazione dell'Italia Centrale" alla Città Eterna dopo alcuni scontri in territorio laziale con i soldati pontifici. L'ultimo tentativo di ...

La breccia di Porta Pia? Per farla sembrare epica si andò pesanti con il fotoritocco. Ma che cosa accadde veramente a Roma il 20 settembre 1870? E come si arrivò a questo episodio chiave del Risorgime ...L’Ordine, inserto culturale in regalo con La Provincia del 20 settembre è un numero speciale con saggi dedicati al Risorgimento e in particolare al 150° anniversario della breccia di Porta Pia.È l'alba del 20 settembre 1870 e il sole si affaccia timidamente su Roma. Le truppe del Regio esercito italiano si sono mosse nella notte per avvicinarsi alle mura della città eterna, ultima roccafort ...