Madrid, proteste in strada contro le nuove restrizioni sulla mobilità (Di domenica 20 settembre 2020) Centinaia di persone in strada a Madrid per protestare contro le nuove restrizioni sulla mobilità decise dal parlamento regionale per limitare la diffusione di coronavirus. Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli e dalle immagini diffuse, tutti i partecipanti sembrano indossare la mascherina e sventolare cartelli con vari slogan. Le misure, in vigore da lunedì 21 settembre per due settimane, interessano 850.000 persone, il 13% dei 6,6 milioni di abitanti della capitale e del suo hinterland. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Centinaia di persone inper protestarelemobilità decise dal parlamento regionale per limitare la diffusione di coronavirus. Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli e dalle immagini diffuse, tutti i partecipanti sembrano indossare la mascherina e sventolare cartelli con vari slogan. Le misure, in vigore da lunedì 21 settembre per due settimane, interessano 850.000 persone, il 13% dei 6,6 milioni di abitanti della capitale e del suo hinterland.

