La vita è un programma (Di domenica 20 settembre 2020) Klavan scrisse “Il saggio cinese dice che, quando qualcuno ha l’impressione di sognare di essere una farfalla, in realtà potrebbe essere una farfalla che sogna di essere un uomo”. Questo aforisma mi ricorda il geniale quadro di Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio La domanda di cosa sia la realtà e di cosa sia il sogno e se questi due stati non siano così mischiati da essere indistinguibili, sta diventando qualcosa su cui l’uomo moderno deve riflettere visto l’impatto su cosa sia la realtà da parte della fisica quantistica e l’evoluzione dei programmi di simulazione e degli algoritmi genetici e di machine learning. Elon Musk sostiene che non siamo reali ma viviamo in un mondo virtuale tipo quello di Matrix. E’ una possibile (anche se, per il ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Klavan scrisse “Il saggio cinese dice che, quando qualcuno ha l’impressione di sognare di essere una farfalla, in realtà potrebbe essere una farfalla che sogna di essere un uomo”. Questo aforisma mi ricorda il geniale quadro di Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio La domanda di cosa sia la realtà e di cosa sia il sogno e se questi due stati non siano così mischiati da essere indistinguibili, sta diventando qualcosa su cui l’uomo moderno deve riflettere visto l’impatto su cosa sia la realtà da parte della fisica quantistica e l’evoluzione dei programmi di simulazione e degli algoritmi genetici e di machine learning. Elon Musk sostiene che non siamo reali ma viviamo in un mondo virtuale tipo quello di Matrix. E’ una possibile (anche se, per il ...

rosestobecky : RT @sorridimiiniall: Ti racconterò della mia vita, che finalmente ho comprato casa, e che il viaggio che avevamo in programma da giovani, s… - alkasseltzer666 : RT @sorridimiiniall: Ti racconterò della mia vita, che finalmente ho comprato casa, e che il viaggio che avevamo in programma da giovani, s… - irivshialI : RT @sorridimiiniall: Ti racconterò della mia vita, che finalmente ho comprato casa, e che il viaggio che avevamo in programma da giovani, s… - giuliabettii : RT @sorridimiiniall: Ti racconterò della mia vita, che finalmente ho comprato casa, e che il viaggio che avevamo in programma da giovani, s… - Flohstillhere1 : RT @sorridimiiniall: Ti racconterò della mia vita, che finalmente ho comprato casa, e che il viaggio che avevamo in programma da giovani, s… -

Ultime Notizie dalla rete : vita programma La vita è un programma next La vita è un programma

Klavan scrisse “Il saggio cinese dice che, quando qualcuno ha l’impressione di sognare di essere una farfalla, in realtà potrebbe essere una farfalla che sogna di essere un uomo”. Questo aforisma mi r ...

Grey's Anatomy: cast e trama episodio 13x24

A Tu si que vales 2020 si è accesa la lite. Dopo l'esibizione di un bravissimo e giovane cantante, Teo Mammucari si è scontrato... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informa ...

Quando "Happy Days" viene trasmessa in Tv

A Tu si que vales 2020 si è accesa la lite. Dopo l'esibizione di un bravissimo e giovane cantante, Teo Mammucari si è scontrato... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informa ...

Klavan scrisse “Il saggio cinese dice che, quando qualcuno ha l’impressione di sognare di essere una farfalla, in realtà potrebbe essere una farfalla che sogna di essere un uomo”. Questo aforisma mi r ...A Tu si que vales 2020 si è accesa la lite. Dopo l'esibizione di un bravissimo e giovane cantante, Teo Mammucari si è scontrato... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informa ...A Tu si que vales 2020 si è accesa la lite. Dopo l'esibizione di un bravissimo e giovane cantante, Teo Mammucari si è scontrato... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informa ...