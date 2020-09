La Juve batte 3-0 la Samp | in gol Kulusevski | Bonucci e CR7

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 settembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Inizia con una vittoria l'avventura in campionato di Andrea Pirlo sulla panchina dellantus. I campioni d'Italia si impongono all'Allian Stadium per 3-0 sulladoria, squadra contro la quale era arrivata l'aritmetica per lo scudetto appena 56 giorni fa, grazie alle reti del nuovo acquistoe Ronaldo. La sorpresa dell'undici schierato dal nuovo tecnico bianconero è il classe 1999 Gianluca Frabotta, a sinistra al posto dell'infortunato Alex Sandro e preferito a De Sciglio. Chi non ha invece bisogno di presentazioni è, cui bastano appena 13′ per timbrare con la nuova maglia grazie a un chirurgico piatto sinistro sul palo più lontano. Il castello difensivo di Ranieri (in campo con un conservativo 4-5-1) vacilla a ...