Juventus-Sampdoria | Dybala indisponibile | Bonazzoli con Quagliarella

Con un occhio al campo e l'altro sul mercato, Juventus e Sampdoria sono pronte a iniziare questa nuova stagione di Serie A all'Allianz Stadium di Torino alle 20.45. DA DZEKO A KEITA, Juventus E Sampdoria RESTANO IN ATTESA La vicenda "Dzeko-Juventus" affronta un ennesimo ostacolo. Entrambe le parti sarebbero pronte nell'immediato a chiudere la trattativa. Come racconta Calcimoercato.com, Dzeko ha scelto i bianconeri e resta fiducioso della chiusura dell'affare e così anche la dirigenza della Juventus. A rovinare il passaggio del bosniaco alla squadra di Torino è proprio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha bloccato il passaggio di Milik alla Roma. Senza il via libera del presidente azzurro, i giallorossi non lasceranno partire

