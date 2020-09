Halep-Pliskova in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Internazionali d’Italia 2020 (Di domenica 20 settembre 2020) Simona Halep e Karolina Pliskova sono le finaliste dell’edizione 2020 degli Internazionali BNL d’Italia. La giocatrice ceca vorrà confermare la vittoria datata 2019, mentre la romena è motivata a far bene e a dimostrare di poter valere la prima posizione del ranking mondiale. L’evento andrà in scena lunedì 21 settembre, con orario da definire: diretta televisiva offerta in contemporanea da Sky Sport (canale 201 o 204) e SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming su Sky Go o su sito ufficiale dell’emittente SuperTennis. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito, con analisi dettagliata dell’andamento ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Simonae Karolinasono le finaliste dell’edizionedegliBNL d’Italia. La giocatrice ceca vorrà confermare la vittoriata 2019, mentre la romena è motivata a far bene e a dimostrare di poter valere la prima posizione del ranking mondiale. L’evento andrà in scena lunedì 21 settembre, conda definire:televisiva offerta in contemporanea da Sky Sport (201 o 204) e SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livesu Sky Go o su sito ufficiale dell’emittente SuperTennis. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito, con analisi dettagliata dell’andamento ...

sportface2016 : #IBI2020: dove e quando seguire la finale tra #Halep e #Pliskova - SuperTennisTv : Chi raggiungerà Halep in finale? Derby ceco tra Vondrousova e Pliskova. ?? - LorenzoAndreol4 : #Halep per la terza volta in finale agli @InteBNLdItalia, battuta #Muguruza in tre set tirati . Nel 2017 e nel 2018… - bieIsismo : Se Djokovic e Ruud giocano come ieri il match di oggi è tutt’altro che scontato. Shapo-Diego impronosticabile. Nel… - Sportflash24 : Tennis/ Risultati quarti #WTAROMA 19 sett.2020: #Halep batte #Putintseva 6-2, 2-0 e ritiro della kazaka; #Muguruza… -