Primi disagi e problemi iOS 14 sulla batteria: prudenza e qualche dritta (Di sabato 19 settembre 2020) Non potevano certo mancare le prime segnalazioni oggi 19 settembre a proposito di problemi iOS 14 riguardanti anche la durata della batteria. Come potrete facilmente immaginare, sono milioni gli iPhone e gli iPad sui quali è stato testato l’aggiornamento da mercoledì sera, al punto da far emergere subito qualche anomalia come avrete percepito con il report di ieri. In attesa di scoprire quale sarà l’approccio di Apple su queste segnalazioni, soprattutto a proposito del mancato funzionamento di alcune app, in termini di autonomia bisogna fare delle considerazioni a parte. Primi report sui problemi iOS 14 con durata della batteria Inutile dire che i problemi iOS 14 riguardanti la durata della batteria traggono spunto ... Leggi su optimagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Non potevano certo mancare le prime segnalazioni oggi 19 settembre a proposito diiOS 14 riguardanti anche la durata della. Come potrete facilmente immaginare, sono milioni gli iPhone e gli iPad sui quali è stato testato l’aggiornamento da mercoledì sera, al punto da far emergere subitoanomalia come avrete percepito con il report di ieri. In attesa di scoprire quale sarà l’approccio di Apple su queste segnalazioni, soprattutto a proposito del mancato funzionamento di alcune app, in termini di autonomia bisogna fare delle considerazioni a parte.report suiiOS 14 con durata dellaInutile dire che iiOS 14 riguardanti la durata dellatraggono spunto ...

esperonews : Coronavirus: arrivati in Sicilia i primi tamponi rapidi: risultati in pochi minuti. Ridotti al minimo i disagi nell… - rafstraniero : Primi giorni di scuola, subito disagi per i pendolari: “Serve un intervento immediato della Regione”. - Sfoglio2 : RT @Sfoglio2: [SFOGLIO]-Primi disagi per gli studenti della #ValleAniene.Oggi diversi ragazzi che frequentano le Superiori a #Subiaco hanno… - EBellerio : @domanigiornale Il rientro post Covid-19 sta mettendo a dura prova il sistema scolastico, ma a subire più disagi in… - Sfoglio2 : [SFOGLIO]-Primi disagi per gli studenti della #ValleAniene.Oggi diversi ragazzi che frequentano le Superiori a… -