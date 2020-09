Massimiliano Allegri ballerino per una notte stasera a Ballando con le stelle 2020 (Di sabato 19 settembre 2020) Massimiliano Allegri ballerino per una notte Ballando con le stelle 2020 Ballando con le stelle torna questa sera, sabato 19 settembre 2020, con la quindicesima edizione, condotta come sempre da Milly Carlucci. Essendo la prima puntata, per aprire le danze è stato scelto un ballerino per una notte: si tratta di Massimiliano Allegri, calciatore e allenatore di squadre della serie A (Milan e Juventus) che si cimenterà nella danza proprio nella prima puntata del dance show. Vediamo cosa sappiamo sul suo conto. Tutto quello che c’è da sapere su Ballando con le stelle 2020 Tutti su ... Leggi su tpi (Di sabato 19 settembre 2020)per unacon lecon letorna questa sera, sabato 19 settembre, con la quindicesima edizione, condotta come sempre da Milly Carlucci. Essendo la prima puntata, per aprire le danze è stato scelto unper una: si tratta di, calciatore e allenatore di squadre della serie A (Milan e Juventus) che si cimenterà nella danza proprio nella prima puntata del dance show. Vediamo cosa sappiamo sul suo conto. Tutto quello che c’è da sapere sucon leTutti su ...

Raiofficialnews : #BallandoConLeStelle: da sabato #19settembre alle 20:35 su @RaiUno con @milly_carlucci. 'Ballerino per una notte' d… - zazoomblog : Massimiliano Allegri ballerino per una notte stasera a Ballando con le stelle 2020 - #Massimiliano #Allegri… - scvglia : RT @bubinoblog: BALLERINO PER UNA NOTTE MASSIMILIANO ALLEGRI - MontiFrancy82 : Sabato 19 settembre su Rai1 alle 20.35 prende il via la quindicesima edizione di @Ballando_Rai con @milly_carlucci… - robertopontillo : RT @Raiofficialnews: #BallandoConLeStelle: da sabato #19settembre alle 20:35 su @RaiUno con @milly_carlucci. 'Ballerino per una notte' dell… -