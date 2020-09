Inter-Pisa oggi in tv: data, orario e come vedere in streaming l’amichevole 2020 (Di sabato 19 settembre 2020) Tutto pronto per Inter-Pisa, match amichevole in programma alle 18:00 di sabato 19 settembre. Dopo il successo per 7-0 nell’amichevole congiunta contro la Carrarese, la formazione di Antonio Conte torna in campo per mettere benzina nelle gambe e valutare i nuovi innesti. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Inter Tv, e streaming su Inter.it, sull’app ufficiale nerazzurra e su Youtube. Sportface.it invece vi offrirà un live testuali con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la cronaca dell’incontro. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Tutto pronto per, match amichevole in programma alle 18:00 di sabato 19 settembre. Dopo il successo per 7-0 nell’amichevole congiunta contro la Carrarese, la formazione di Antonio Conte torna in campo per mettere benzina nelle gambe e valutare i nuovi innesti. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva suTv, esu.it, sull’app ufficiale nerazzurra e su Youtube. Sportface.it invece vi offrirà un live testuali con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la cronaca dell’incontro.

