James Rodriguez ritrova Ancelotti e va subito a segno: il colombiano ha segnato il gol del momentaneo 2-1 contro il West Bromwich C'è anche la firma di James Rodriguez nella vittoria dell'Everton contro il West Bromwich Albion. Il colombiano ha trovato il primo gol con la maglia dei Toffees a fine primo tempo bucando il portiere avversario con un tiro da fuori. GOAL – James Rodriguez scores vs West Brom. 2-1. pic.twitter.com/oue9piTBUx — OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) September 19, 2020

Ultime Notizie dalla rete : Everton primo Everton, primo gol per James Rodriguez con la maglia dei Toffees – VIDEO Calcio News 24 James e Ancelotti, torna il connubio: il colombiano si sblocca con un gran sinistro

Carlo Ancelotti, ex allenatore azzurro e ora manager dell’Everton, è riuscito a riportare alla sua corte James Rodriguez. Il colombiano, allenato da Re Carlo già al Real Madrid e al Bayern Monaco, è s ...

