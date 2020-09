A passeggio in spiaggia, trova un cervello in un foglio di alluminio (Di sabato 19 settembre 2020) I media locali americani di Racine, Wisconsin riportano l’incredibile notizia. Un uomo dedito ad una passeggiata ha trovato un cervello avvolto in un foglio di alluminio sulla spiaggia L’artista e costruttore Jimmy Senda, 47 anni, stava passeggiando come di consueto sulla spiaggia alla ricerca di pezzi di vetro lasciati dal mare da utilizzare per le … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 settembre 2020) I media locali americani di Racine, Wisconsin riportano l’incredibile notizia. Un uomo dedito ad una passeggiata hato unavvolto in undisullaL’artista e costruttore Jimmy Senda, 47 anni, stava passeggiando come di consueto sullaalla ricerca di pezzi di vetro lasciati dal mare da utilizzare per le … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

I media locali americani di Racine, Wisconsin riportano l’incredibile notizia. Un uomo dedito ad una passeggiata ha trovato un cervello avvolto in un foglio di alluminio sulla spiaggia L’artista e cos ...

Un uomo residente nella città americana di Racine, Wisconsin, ha trovato un cervello avvolto in un foglio di alluminio sulla spiaggia, secondo quanto riportato dai media locali. Schumacher, il neurolo ...

