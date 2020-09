Ultime Notizie Roma del 18-09-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 18 settembre in studio Giuliano Ferrigno un’apertura Noi abbiamo ottenuto questi 209 miliardi in parte a fondo perduto lavoriamo a spendere bene quelli abbiamo vinto con negoziate ora diciamo a lui non ci bastano e ce ne andiamo a prendere altri lo afferma Con riferimento al messo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio Io penso che i soldi del recovery Fund aggiungeva danno spesso i progetti coordinati con tutti noi dobbiamo lavorare con tutti non solo con la maggioranza per primi il mese inadeguato in Unione Europea lo ha chiesto sulle risorse messe a disposizione dal Italy dal mese esiste una divergenza di opinioni approfondiremo sottolinea Intanto il ministro dell’economia Gualtieri a ferma Non dimentichiamo che abbiamo avuto 120 miliardi di prestiti aggiuntivi a tassi agevolati dal ...