Rally Monza 2020: il mondiale WRC 2020 si concluderà in Brianza (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 2020, anno che rimarrà nella storia per colpa della pandemia da Covid-19, si è trasformato in un anno d’oro per il motorsport italiano. Dopo l’arrivo delle tre tappe in Formula 1 a Monza, al Mugello e ad Imola e alla doppia tappa, con seconda gara questa domenica, a Misano nel Motomondiale, anche la massima categoria Rally avrà due appuntamenti in Italia: dopo il Rally Sardegna, la stagione WRC 2020 si concluderà col Rally di Monza. Rally Monza 2020 – La seconda tappa italiana dopo il Rally Sardegna Dopo l’annuncio del Rally Sardegna, previsto nel weekend ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) Il, anno che rimarrà nella storia per colpa della pandemia da Covid-19, si è trasformato in un anno d’oro per il motorsport italiano. Dopo l’arrivo delle tre tappe in Formula 1 a, al Mugello e ad Imola e alla doppia tappa, con seconda gara questa domenica, a Misano nel Moto, anche la massima categoriaavrà due appuntamenti in Italia: dopo ilSardegna, la stagione WRCsi concluderà coldi– La seconda tappa italiana dopo ilSardegna Dopo l’annuncio delSardegna, previsto nel weekend ...

giovanesaggio : @federicob95 Non sono certo di quel che sto dicendo, ma in teoria non dovrebbe centrare nulla con il Monza Rally Sh… - federicob95 : Questo 2020 è talmente fuori dal comune che quest'anno ci toccherà anche considerare il Rally di Monza come una cor… - _jatocan : RT @Rally_it: Da Monza Rally Show a Rally Aci Como avrebbe più senso con sede all' @Autodromo_Monza - svkrhub : Ah sì il rally di Monza ma fatto per bene - rocco_lando : @Rally_it @Autodromo_Monza Ma dai ....... lo chiamerei Motor Show Monza, perché di Rally c’è ben poco. -