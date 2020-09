Paghereste per un volo che non va da nessuna parte? (Di venerdì 18 settembre 2020) (foto: Tino Plunert/Picture alliance/Getty Images)Le compagnie aeree asiatiche e australiane hanno escogitato una soluzione inedita per reagire alla crisi del mercato dei voli causata dell’epidemia di Covid-19: vendere biglietti per voli che non vanno letteralmente da nessuna parte. Non stiamo scherzando: sono tratte della durata di qualche ora che hanno lo stesso punto di arrivo e partenza e, di solito, sono organizzate attorno a uno specifico tema. Ad esempio la taiwanese Eva Air ha allestito un jet di linea da (e per) Taiwan decorato con immagini di Hello Kitty che per 2 ore e 45 minuti ha sorvolato le zone più suggestive di Taiwan e delle isole giapponesi Ryukyu, mentre a bordo venivano serviti pasti cucinati da uno chef stellato. Lo scopo di questi viaggi è venire incontro a due tipi di esigenze: ... Leggi su wired (Di venerdì 18 settembre 2020) (foto: Tino Plunert/Picture alliance/Getty Images)Le compagnie aeree asiatiche e australiane hanno escogitato una soluzione inedita per reagire alla crisi del mercato dei voli causata dell’epidemia di Covid-19: vendere biglietti per voli che non vanno letteralmente da. Non stiamo scherzando: sono tratte della durata di qualche ora che hanno lo stesso punto di arrivo enza e, di solito, sono organizzate attorno a uno specifico tema. Ad esempio la taiwanese Eva Air ha allestito un jet di linea da (e per) Taiwan decorato con immagini di Hello Kitty che per 2 ore e 45 minuti ha sorvolato le zone più suggestive di Taiwan e delle isole giapponesi Ryukyu, mentre a bordo venivano serviti pasti cucinati da uno chef stellato. Lo scopo di questi viaggi è venire incontro a due tipi di esigenze: ...

Paghereste per un volo che non va da nessuna parte?