Morti in corsia, nuovo processo per Daniela Poggiali (Di venerdì 18 settembre 2020) nuovo giudizio di appello (il terzo) per Daniela Poggiali, l’ex infermiera dell’ospedale Umberto I di Lugo (in provincia di Ravenna), accusata di aver ucciso con un’iniezione letale una 78enne, Rosa Calderoni, deceduta nell’aprile del 2014.Il procuratore della Cassazione, Perla Lori, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza di assoluzione per la Poggiali. In aula erano presenti solamente gli avvocati delle parti. L’ex infermiera era stata radiata dall’albo dei professionisti nel 2017, dopo le foto che la ritraevano sorridente accanto alla donna uccisa. Nel 2016, la Poggiali era stata condannata in primo grado all’ergastolo e assolta nel luglio dell’anno dopo. Nel 2018, la Cassazione aveva chiesto di annullare l’assoluzione disponendo un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020)giudizio di appello (il terzo) per, l’ex infermiera dell’ospedale Umberto I di Lugo (in provincia di Ravenna), accusata di aver ucciso con un’iniezione letale una 78enne, Rosa Calderoni, deceduta nell’aprile del 2014.Il procuratore della Cassazione, Perla Lori, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza di assoluzione per la. In aula erano presenti solamente gli avvocati delle parti. L’ex infermiera era stata radiata dall’albo dei professionisti nel 2017, dopo le foto che la ritraevano sorridente accanto alla donna uccisa. Nel 2016, laera stata condannata in primo grado all’ergastolo e assolta nel luglio dell’anno dopo. Nel 2018, la Cassazione aveva chiesto di annullare l’assoluzione disponendo un ...

