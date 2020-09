Mef: 'Riduzione del cuneo fiscale e Irpef per i ceti medi' (Di venerdì 18 settembre 2020) Il primo obiettivo 'del nostro intervento fiscale è portare a regime l'importante intervento che da luglio ha raggiunto 26 milioni di lavoratori di Riduzione del cuneo fiscale'. Lo ha detto la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 settembre 2020) Il primo obiettivo 'del nostro interventoè portare a regime l'importante intervento che da luglio ha raggiunto 26 milioni di lavoratori didel'. Lo ha detto la ...

Il primo obiettivo "del nostro intervento fiscale è portare a regime l'importante intervento che da luglio ha raggiunto 26 milioni di lavoratori di riduzione del cuneo fiscale". Lo ha detto la sottose ...

Fisco, MEF: in calo controversie tributarie in II trimestre grazie a misure Covid-19

(Teleborsa) - A seguito delle misure emergenziali Covid-19 nel secondo trimestre 2020 si registra una riduzione delle pendenze del 3,5% su base annuale e una forte flessione dei flussi del contenzioso ...

MEF, rapporto contenzioso tributario trimestrale aprile-giugno 2020

Il secondo trimestre registra una riduzione delle pendenze del 3,5% su base annuale ed una forte flessione dei flussi del contenzioso tributario a seguito delle misure emergenziali Covid-19: i nuovi r ...

