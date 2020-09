Luca Ward è Zucchero – Video – Tale e Quale Show 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) Luca Ward approda nella prima puntata di Tale e Quale Show 2020 con uno dei cantanti più acclamati del panorama discografico italiano: Zucchero. Scopriamo dalla clip di presentazione che l’attore ha sperato a lungo di partecipare al programma, anche se ci è riuscito solo ora. “Non sono un imitatore, quando vado in doppiaggio uso la mia”, dice Luca Ward durante le prove. Giusto per sfatare il mito che in base al suo lavoro, possa essere avvantaggiato anche in questa nuova avventura televisiva. Scopriamo il verdetto dei giudici e il Video dell’esibizione. Luca Ward è Zucchero a Tale e Quale ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020)approda nella prima puntata dicon uno dei cantanti più acclamati del panorama discografico italiano:. Scopriamo dalla clip di presentazione che l’attore ha sperato a lungo di partecipare al programma, anche se ci è riuscito solo ora. “Non sono un imitatore, quando vado in doppiaggio uso la mia”, dicedurante le prove. Giusto per sfatare il mito che in base al suo lavoro, possa essere avvantaggiato anche in questa nuova avventura televisiva. Scopriamo il verdetto dei giudici e ildell’esibizione....

valentinadsch : @seavessiuncuore Se dovrebbe vincere lui, Luca Ward cosa deve fare? Andare direttamente in finale in stile tu si que vales - Deltacetum : @musboo Dalla D'Urso si sentiva Ridge di Beautiful, parlava con la voce impostata come Luca Ward, arriva qui ed è u… - MarySery1989 : RT @Sa8rys: La giuria che dice a Virginio che è identico a Justin Timberlake e prima trovava il pelo nell'uovo per il fantastico Luca Ward… - minocelentano : #taleequaleshow Luca Ward è stato bravissimo a fare imitazione di zucchero - duc_63 : #taleequaleshow Niente male, Luca Ward e senza scatenare l'inferno! -

