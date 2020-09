Il tracciamento dei contatti arriverà su tutti gli smartphone (anche se non hai Immuni) (Di venerdì 18 settembre 2020) Il tracciamento dei contatti arriverà su tutti gli smartphone. La novità si sta manifestando a partire da questi giorni sotto forma di un aggiornamento a una versione preliminare di iOS. Sia Apple che Google includeranno nei loro sistemi operativi un’app che permetterà di ricevere notifiche di esposizione anche senza aver installato Immuni, ma il software nostrano rimarrà fondamentale per la lotta al coronavirus. Per il momento chi non ha installata l’app Immuni non può ricevere notifiche di esposizione ad eventuali contatti risultati positivi al coronavirus, ma presto un aggiornamento del sistema operativo degli smartphone potrebbe cambiare questo aspetto della lotta a Covid-19. Una prima ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Ildeiarriverà sugli. La novità si sta manifestando a partire da questi giorni sotto forma di un aggiornamento a una versione preliminare di iOS. Sia Apple che Google includeranno nei loro sistemi operativi un’app che permetterà di ricevere notifiche di esposizionesenza aver installato, ma il software nostrano rimarrà fondamentale per la lotta al coronavirus. Per il momento chi non ha installata l’appnon può ricevere notifiche di esposizione ad eventualirisultati positivi al coronavirus, ma presto un aggiornamento del sistema operativo deglipotrebbe cambiare questo aspetto della lotta a Covid-19. Una prima ...

Ashmira1 : RT @intuslegens: Per una testa pensante, vedere che costruiscono una #pandemia sul tracciamento dei portatori #sani, in quasi assenza di ma… - Mimmino62 : RT @intuslegens: Per una testa pensante, vedere che costruiscono una #pandemia sul tracciamento dei portatori #sani, in quasi assenza di ma… - oldreaming : RT @intuslegens: Per una testa pensante, vedere che costruiscono una #pandemia sul tracciamento dei portatori #sani, in quasi assenza di ma… - diegomeloni : RT @intuslegens: Per una testa pensante, vedere che costruiscono una #pandemia sul tracciamento dei portatori #sani, in quasi assenza di ma… - BabboleoNews : #Coronavirus in #Liguria, positiva studentessa delle scuole medie di #Roverino, a #Ventimiglia. 21 studenti e 7 ins… -

Ultime Notizie dalla rete : tracciamento dei Dal tracciamento dei contatti alla trasmissione dei dati: a Bari una 'centrale operativa' per la sorveglianza Covid BariToday Abbiamo più paura di un'app che di una pandemia?

Abbiamo più paura di un'app che di una pandemia: potrebbe essere la conseguenza di un avvenuto distacco di sfiducia nei confronti dell'innovazione? Mentre Immuni tocca quota 6 milioni di download, un ...

Coronavirus:un positivo in ospedale Sassari,test a personale

(ANSA) - SASSARI, 18 SET - Allarme covid nei reparti ospedalieri di Sassari. Una dipendente del reparto Medicina del Santissima Annunziata è risultata positiva al tampone. La donna aveva manifestato s ...

Negli ospedali di Varese e di Busto un punto tamponi con accesso diretto per gli studenti

Per intervenire tempestivamente nelle comunità scolastiche, Regione Lombardia prevede controlli veloci con esito in giornata. La Sette Laghi ha attivato il suo punto controllo nel padiglione su viale ...

Abbiamo più paura di un'app che di una pandemia: potrebbe essere la conseguenza di un avvenuto distacco di sfiducia nei confronti dell'innovazione? Mentre Immuni tocca quota 6 milioni di download, un ...(ANSA) - SASSARI, 18 SET - Allarme covid nei reparti ospedalieri di Sassari. Una dipendente del reparto Medicina del Santissima Annunziata è risultata positiva al tampone. La donna aveva manifestato s ...Per intervenire tempestivamente nelle comunità scolastiche, Regione Lombardia prevede controlli veloci con esito in giornata. La Sette Laghi ha attivato il suo punto controllo nel padiglione su viale ...