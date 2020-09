Forse un attacco hacker in un ospedale all'origine della morte di una donna (Di venerdì 18 settembre 2020) La paziente non ha potuto essere ricoverata, ed è stata inviata in una struttura più lontana. Leggi su media.tio.ch (Di venerdì 18 settembre 2020) La paziente non ha potuto essere ricoverata, ed è stata inviata in una struttura più lontana.

FreddiRossetto : RT @Teresat14547770: CHIEDETEVI,COME MAI IL DISCORSO DELLA VON DER LEYEN,PROGRAMMATO PER IL 23 SETTEMBRE,É STATO ANTICIPATO A IERI?CHE CENT… - matt_2994 : @Lautaresque Deve recuperare Hayward per aggiungere punti all'attacco, se no la vedo dura, paradossalmente non ries… - terridaluisa : RT @Teresat14547770: CHIEDETEVI,COME MAI IL DISCORSO DELLA VON DER LEYEN,PROGRAMMATO PER IL 23 SETTEMBRE,É STATO ANTICIPATO A IERI?CHE CENT… - RRT_LML : RT @roberto2_lamela: @AntonioSassone7 Grazie Carlo, questo lo sanno anche i muri??! A quanto pare gli unici a non saperlo sono i Populisti… - FareReteCT : RT @roberto2_lamela: @AntonioSassone7 Grazie Carlo, questo lo sanno anche i muri??! A quanto pare gli unici a non saperlo sono i Populisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Forse attacco Pescara, Sebastiani: “Attacco? Forse si riapre il discorso per Raul Asencio del Genoa” Calcio Lecce Thiago Alcantara al Liverpool: come cambia la squadra di Klopp

Dopo settimane di attesa, la trattativa Thiago Alcantara si è finalmente sbloccata. Il Liverpool si è assicurato forse il principale leader tecnico del Bayern Monaco campione d’Europa, l’organizzatore ...

MEDIASET - Parma-Napoli, probabili formazioni, in attacco c'è Osimhen, in porta spazio a Meret

PARMA - Non avrà Kurtic, che deve scontare un turno di squalifica, e forse Gervinho, alle prese con problemi fisici. Sono queste le possibili assenze che dovrà sopportare Fabio Liverani nel primo ...

Calciomercato Juventus: non solo Dzeko in attacco

In realtà nel mirino dei bianconeri ci sarebbe anche un altro calciatore italiano che milita alll’estero. In questi giorni, la dirigenza juventina avrebbe avviato dei contatti con Stephan El Shaarawy.

Dopo settimane di attesa, la trattativa Thiago Alcantara si è finalmente sbloccata. Il Liverpool si è assicurato forse il principale leader tecnico del Bayern Monaco campione d’Europa, l’organizzatore ...PARMA - Non avrà Kurtic, che deve scontare un turno di squalifica, e forse Gervinho, alle prese con problemi fisici. Sono queste le possibili assenze che dovrà sopportare Fabio Liverani nel primo ...In realtà nel mirino dei bianconeri ci sarebbe anche un altro calciatore italiano che milita alll’estero. In questi giorni, la dirigenza juventina avrebbe avviato dei contatti con Stephan El Shaarawy.