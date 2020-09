FIFA, svolta epocale: un giocatore potrà rappresentare due Nazionali (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo quanto riporta El Pais la FIFA sarebbe pronta a cambiare il regolamento relativo alle Nazionali: i dettagli svolta epocale della FIFA. Secondo quanto riporta El Pais, il massimo organismo di calcio sarebbe pronto a cambiare le regole relative alle Nazionali. I giocatori avranno la possibilità di rappresentare più di una nazione. La modifica introdotta è volta ad evitare che le federazioni blocchino giovani promettenti con la mera partecipazione totale o parziale ad una partita ufficiale con la squadra senior che per prima li convoca. Uno dei casi più recenti è stato quello di Munir el Haddadi, che, dopo aver giocato 13 minuti con la Spagna nel 2014 in una partita nella fase di qualificazione di Eurocup 2014 contro la Macedonia, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo quanto riporta El Pais lasarebbe pronta a cambiare il regolamento relativo alle: i dettaglidella. Secondo quanto riporta El Pais, il massimo organismo di calcio sarebbe pronto a cambiare le regole relative alle. I giocatori avranno la possibilità dipiù di una nazione. La modifica introdotta è volta ad evitare che le federazioni blocchino giovani promettenti con la mera partecipazione totale o parziale ad una partita ufficiale con la squadra senior che per prima li convoca. Uno dei casi più recenti è stato quello di Munir el Haddadi, che, dopo aver giocato 13 minuti con la Spagna nel 2014 in una partita nella fase di qualificazione di Eurocup 2014 contro la Macedonia, ...

davideinno85 : RT @bennygiardina: Un giocatore schierato da una nazionale in partite ufficiali potrà giocare con un'altra nazionale, svolta epocale da par… - aire_squaire : RT @bennygiardina: Un giocatore schierato da una nazionale in partite ufficiali potrà giocare con un'altra nazionale, svolta epocale da par… - teo_acm : RT @bennygiardina: Un giocatore schierato da una nazionale in partite ufficiali potrà giocare con un'altra nazionale, svolta epocale da par… - Fletcher_Lynd : RT @bennygiardina: Un giocatore schierato da una nazionale in partite ufficiali potrà giocare con un'altra nazionale, svolta epocale da par… - SwainTest : RT @bennygiardina: Un giocatore schierato da una nazionale in partite ufficiali potrà giocare con un'altra nazionale, svolta epocale da par… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA svolta Svolta della FIFA: adesso un giocatore potrà cambiare Nazionale se... Onefootball FIFA, svolta epocale: un giocatore potrà rappresentare due Nazionali

Svolta epocale della FIFA. Secondo quanto riporta El Pais, il massimo organismo di calcio sarebbe pronto a cambiare le regole relative alle Nazionali. I giocatori avranno la possibilità di ...

Calcio, l’allarme Fifa: dal Covid danni per 14 miliardi di dollari. Aiuti a oltre 150 federazioni con il piano di assistenza

La pandemia di Covid-19 ha scavato nelle casse del calcio mondiale una voragine che a fine anno potrebbe toccare i 14 miliardi di dollari. Tra interruzioni del calendario, stadi vuoti e perdita dei di ...

2020 anno di svolta per gli esports

Nel mondo dei videogiochi, il 2020 sarà sicuramente ricordato, soprattutto in Italia, come l’anno di svolta per gli eSports. A causa del lockdown ed il conseguente stop alle varie discipline sportive, ...

Svolta epocale della FIFA. Secondo quanto riporta El Pais, il massimo organismo di calcio sarebbe pronto a cambiare le regole relative alle Nazionali. I giocatori avranno la possibilità di ...La pandemia di Covid-19 ha scavato nelle casse del calcio mondiale una voragine che a fine anno potrebbe toccare i 14 miliardi di dollari. Tra interruzioni del calendario, stadi vuoti e perdita dei di ...Nel mondo dei videogiochi, il 2020 sarà sicuramente ricordato, soprattutto in Italia, come l’anno di svolta per gli eSports. A causa del lockdown ed il conseguente stop alle varie discipline sportive, ...