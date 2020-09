Ferrero premia i propri dipendenti: ecco il ‘premio Nutella’ (Di venerdì 18 settembre 2020) Un nuovo e giusto riconoscimento da parte della Ferrero che darà ‘il premio Nutella’ ai propri lavoratori che sono stati protagonisti durante l’emergenza Coronavirus La Ferrero ha continuato a lavorare per la produzione anche durante l’emergenza Coronavirus. I dipendenti hanno potuto così agire in estrema sicurezza, ma ora saranno anche premiati dall’azienda dopo l’accordo con … L'articolo Ferrero premia i propri dipendenti: ecco il ‘premio Nutella’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 18 settembre 2020) Un nuovo e giusto riconoscimento da parte dellache darà ‘il premio Nutella’ ailavoratori che sono stati protagonisti durante l’emergenza Coronavirus Laha continuato a lavorare per la produzione anche durante l’emergenza Coronavirus. Ihanno potuto così agire in estrema sicurezza, ma ora saranno ancheti dall’azienda dopo l’accordo con … L'articoloil ‘premio Nutella’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

