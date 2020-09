Eros Ramazzotti: sbaglia numero e invia un sms al cantante, lui la invita e la incontra (Di venerdì 18 settembre 2020) Un errore nel numero di telefono, dall’altro lato una persona sconosciuta. È un grande classico con cui tanti, almeno una volta, si sono trovati a fare i conti durante una chiamata o l’invio di un messaggio, ma quanto raccontato da una giovane al Trio Medusa, su Radio Deejay, ha il sapore dell’incredibile. A rispondere al suo messaggio sarebbe stato Eros Ramazzotti, che avrebbe reagito regalandole una sorpresa. sbaglia numero e contatta Eros Ramazzotti Chiamate Roma Triuno Triuno, trasmissione del Trio Medusa in onda su Radio Deejay, ha portato all’attenzione degli ascoltatori un fatto curioso che sarebbe accaduto a una ragazza che, come tanti, avrebbe sbagliato numero finendo per contattare una ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Un errore neldi telefono, dall’altro lato una persona sconosciuta. È un grande classico con cui tanti, almeno una volta, si sono trovati a fare i conti durante una chiamata o l’invio di un messaggio, ma quanto raccontato da una giovane al Trio Medusa, su Radio Deejay, ha il sapore dell’incredibile. A rispondere al suo messaggio sarebbe stato, che avrebbe reagito regalandole una sorpresa.e contattaChiamate Roma Triuno Triuno, trasmissione del Trio Medusa in onda su Radio Deejay, ha portato all’attenzione degli ascoltatori un fatto curioso che sarebbe accaduto a una ragazza che, come tanti, avrebbetofinendo per contattare una ...

