Dragon' s Dogma 2 e Resident Evil 4 Remake in arrivo?

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 18 settembre 2020) Hideaki Itsuno, director di'se DMay Cry, starebbe attualmente lavorando a un nuovo progetto che sarà mosso dal RE Engine.Dusk Golem, un noto insider a conoscenza di molte informazioni su Capcom, ha rivelato oggi che il nuovo progetto di Itsuno sarà un gioco open-world mosso dal RE Engine. Non vedremo questo gioco molto presto, ma a quanto pare lo sviluppo sta procedendo bene.Dusk Golem ha anche commentato la mancanza di DLC per. Mentre Capcom sta davvero ascoltando il feedback dei fan, Division 1 è completamente impegnato con progetti sia annunciati che non annunciati, quindi questo feedback sarà preso in considerazione per l'eventualedi4 non ...