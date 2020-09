Barbara Cola | chi è la concorrente di Tale e Quale Show 2020?

Leggi su blogo

(Di venerdì 18 settembre 2020), chi è ladi? Scopriamo dettagli e curiosità su, in gara nella decima edizione delntdi Rai 1, condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 18 settembre.Nata a Bologna l'8 febbraio 1970,ha compiuto nel50 anni ed è del segno dell'Acquario. Cantante ed attrice, intraprende la sua carriera musicale all'età di 15 anni, quando studia musica e recitazione e si esibisce insieme ad altri colleghi in brani del repertorio jazz e blues. Nel 1992 partecipa con successo a Castrocaro ed incontra Gianni Morandi, di cui ...