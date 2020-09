Xbox Series X/S vs PS5: 'e se la Velocity Architecture di Xbox fosse come l'SSD di PS5 e Series S avesse un frame rate migliore? (Di giovedì 17 settembre 2020) Albert Penello, ex direttore marketing di Microsoft per Xbox, ha detto la sua su Twitter dopo la presentazione di ieri di PS5.Sony ha finalmente annunciato ieri il prezzo e la data di uscita dell'attesissima PS5. Oltre a questi annunci, Sony ha confermato che i suoi imminenti giochi per PS5 verranno pubblicati anche su PS4, diventando quindi titoli cross-gen.Su Twitter, Penello ha parlato della messaggistica di Sony, dicendo che dopotutto non sembra essere diversa dalla filosofia cross-gen di Microsoft. In aggiunta a questo, l'ex direttore marketing di Xbox ha anche teorizzato che l'Xbox Velocity Architecture di nuova generazione di Microsoft sia potente quanto l'SSD ultraveloce di PS5 e che Xbox ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 settembre 2020) Albert Penello, ex direttore marketing di Microsoft per, ha detto la sua su Twitter dopo la presentazione di ieri di PS5.Sony ha finalmente annunciato ieri il prezzo e la data di uscita dell'attesissima PS5. Oltre a questi annunci, Sony ha confermato che i suoi imminenti giochi per PS5 verranno pubblicati anche su PS4, diventando quindi titoli cross-gen.Su Twitter, Penello ha parlato della messaggistica di Sony, dicendo che dopotutto non sembra essere diversa dalla filosofia cross-gen di Microsoft. In aggiunta a questo, l'ex direttore marketing diha anche teorizzato che l'di nuova generazione di Microsoft sia potente quanto l'SSD ultraveloce di PS5 e che...

