Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBREORE 16:20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA PONTINA, RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE POMEZIA. RESTANO CODE DA CRISTOFORO COLOMBO, PROSEGUENDO TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL DI DECIMA E CASTELNO SEMPRE VERSO POMEZIA. CODE A TRATTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA IN USCITA DACODE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE E SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E LAGHETTO CI SPOSTIAMO A LATINA SULLA PONTINA PER LAVORI CODE TRA BORGO PIAVE E BORGO ISONZO IN DIREZIONE DI TERRACINA A FROSINONE CODE SULLA MONTI LEPINI TRA VALLEFIORETTA E L’A1 ...