Traffico Roma del 17-09-2020 ore 09 | 30

(Di giovedì 17 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente con code su via Casilina altezza Viale della Primavera prudenza per incidente anche in via Giolitti incrocio con via dei cappellini ed ancora incidente con possibili disagi alsu Viale Erminio Spalla nei pressi di via dell’automobilismo rallentamenti a tratti codema perintenso sulla via Cassia tra la storta e raccordo anulare via di Grottarossa e poi sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe si rallenta anche sul corso Urbano della A24 da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est e rallentamenti che ritroviamo sulla tangenziale est tra Nomentana e Salaria verso lo stadio Olimpico in direzione di San Giovanni tra Tiburtina e svincolo A24 sul Raccordo Anulare ...