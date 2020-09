Pensione creata da Mussolini | la bufala del GF Vip

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ovviamente non è la prima volta che la notizia circola. Ma è bene chiarire che si tratta di una. Le pensioni in Italia non sono state introdotte da, GF Vip e bufale E’ accaduto al Grande Fratello VIP, dove Fausto Leali, parlando del fascismo e diha dichiarato che il Duce ha fatto anche cose buone, come ad esempio le pensioni. Lain Italia è stata introdotta prima dell’avvento del fascismo e in una sua forma primitiva addirittura nel 1898. Vediamo un pò di storia. Lanon esiste da moltissimo tempo e, anzi, in Italia si tratta di una conquista piuttosto recente che risale all’Inizio del secolo introdotta con lo scopo di sollevare le singole persone dalla preoccupazione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Pensione creata

Pensioni Per Tutti

Quota 100 Pensioni resterà operativa ancora nel 2021 ma non verrà rifinanziata. In queste ore si scalda la trattativa tra governo e sindacati per la riforma pensioni e per evitare lo scalone che si an ...La pensione a 62 anni tramite Quota 100 sembra ormai avvicinarsi verso un inesorabile termine di scadenza: due anni ancora. A fine 2021 scade la quota 100 e purtroppo sembra che, chi sperava in una pr ...Flavia Vento parla dopo la fuga dal GF Vip: 'Vorrei aprire una pensione per cani, sto facendo tutte le valutazioni del caso’. Però non sarebbe ancora riuscita a rivedere i suoi perché... La bionda 43e ...