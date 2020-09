Coronavirus, in Inghilterra tornano in lockdown 2 milioni di persone. Limitazioni anche su pub e locali (Di giovedì 17 settembre 2020) A quattro giorni dall’introduzione della regola del sei – che indica il numero massimo di persone con cui è consentito radunarsi, sia all’aperto che al chiuso – quasi due milioni di persone nel nord-est dell’Inghilterra tornano in lockdown. Il giro di vite alle restrizioni già reintrodotto nelle settimane scorse, vale per Birmingham, Bolton o Leicester ai Comuni di Newcastle e Sunderland, nonché nelle aree del Northumberland, di North e South Tyneside, di Gateshead e della contea di Durham, dove dalla mezzanotte sono previste fra l’altro Limitazioni più severe sui contatti sociali e sugli orari di apertura di pub e locali pubblici. La decisione, ha spiegato il ministro della Sanità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) A quattro giorni dall’introduzione della regola del sei – che indica il numero massimo dicon cui è consentito radunarsi, sia all’aperto che al chiuso – quasi duedinel nord-est dell’in. Il giro di vite alle restrizioni già reintrodotto nelle settimane scorse, vale per Birmingham, Bolton o Leicester ai Comuni di Newcastle e Sunderland, nonché nelle aree del Northumberland, di North e South Tyneside, di Gateshead e della contea di Durham, dove dalla mezzanotte sono previste fra l’altropiù severe sui contatti sociali e sugli orari di apertura di pub epubblici. La decisione, ha spiegato il ministro della Sanità ...

