Chi è Hell Raton di X Factor | la volta in cui fece il cameriere

Stasera su Sky parte la nuova edizione di X Factor. Tra i giudici ci sarà Hell Raton, new entry al fianco di Emma Marrone, Mika e Manuel Agnelli. C'è grande attesa per la nuova edizione di X Factor. Il talent musicale più famoso d'Italia, e non solo, riparte questa sera su Sky in una veste

SarcasmoRB : E niente, io non guardo talent show perché è un genere che detesto. Ma, pur non perdendo il sonno per l'ignoranza s… - moneypuntoit : ?? Hell Raton: chi è e quanto guadagna? Biografia e carriera del giudice di X Factor ?? - Chiedonoperme : RT @F3r2O: @SkyItalia Ma chi è hell raton? Chiedo per un amico - F3r2O : @SkyItalia Ma chi è hell raton? Chiedo per un amico - RNerodasempre : @SkyItalia Hell Raton ma chi cazzo è? -

Chi è Hell Raton e quanto guadagna: biografia e carriera del nuovo giudice di X Factor 2020, dalla carriera musicale al ruolo CEO di Machete Empire Record. Chi è Hell Raton e quanto guadagna? In tanti ...

Hell Raton: età altezza, fidanzata, chi è nuovo giudice X Factor 2020

Hell Raton, capelli ricci folti e neri, è un rapper, produttore discografico e talent scout italiano, nato in Sardegna da papà sardo e madre ecuadoriana. Sarà uno dei 4 giudici del programma X Factor ...

Hell Raton, giudice X Factor 2020/ “Batterò i pugni per quelli che meritano”

Hell Raton si sta per preparare a debuttare come giudice di X Factor 2020. Manca pochissimo e il nuovo elemento della giuria potrà scegliere i concorrenti da accompagnare fino alla finale del talent s ...

