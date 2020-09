(Di mercoledì 16 settembre 2020)mercoledì 16. L’estrazione di mercoledì 16/09/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle ore 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.: Se non visualizzi i...

italiaserait : Vinci Casa 16 settembre 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi - ibancomatti : Vinci anche tu una fantastica tv samsung - defscenario : MA TOP DA VINCI MA COSA COMBINA QUELLO A CASA SUA - italiaserait : Vinci Casa 15 settembre 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi - PaganoMattia : #eurosportciclismo più che altro per van der poel non ha il minimo senso restare a casa, cosa ci perdi ad andare a… -

Ultime Notizie dalla rete : Vinci Casa

Oggi al via l’estrazione 16 settembre VinciCasa nella speranza che nuova settimana nuova casa. Le vincite sono milionari, e per essere precisi, assegnate ad oggi 139 case. estrazione VinciCasa oggi 16 ...Pochi '4' e il premio da 500mila euro per la casa dei sogni si fa ancora attendere. Ancora senza '5' il concorso VinciCasa: 1 17 21 27 29, la combinazione vincente che nessuno centra. Nel concorso del ...Anche stasera l’appuntamento con i numeri di Vincicasa è in diretta alle ore 20.00. Segui la pubblicazione in tempo reale e verifica quali sono gli ultimi estratti. Seguirà poi la tabella contenente g ...