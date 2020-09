Ue: linee guida governo su Recovery, ‘Ricerca e Sviluppo sopra media Ue’ (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set. (Adnkronos) – Da fanalino di coda a punta di diamante nel Vecchio Continente. Tra gli obiettivi indicati dal governo nelle linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza per accedere ai fondi del Recovery Fund, c’è quello di mettere le ali alla Ricerca, tallone d’Achille del Paese quanto a stanziamenti. “Portare la spesa per Ricerca e Sviluppo al di sopra della media Ue (2,1% rispetto al nostro attuale 1,3%)”, è scritto infatti nel documento inviato ieri dal premier Giuseppe Conte ai presidenti delle Camere, Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico. L'articolo Ue: linee guida governo su Recovery, ‘Ricerca e ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set. (Adnkronos) – Da fanalino di coda a punta di diamante nel Vecchio Continente. Tra gli obiettivi indicati dalnelledel Piano nazionale di ripresa e resilienza per accedere ai fondi delFund, c’è quello di mettere le ali alla Ricerca, tallone d’Achille del Paese quanto a stanziamenti. “Portare la spesa per Ricerca eal didellaUe (2,1% rispetto al nostro attuale 1,3%)”, è scritto infatti nel documento inviato ieri dal premier Giuseppe Conte ai presidenti delle Camere, Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico. L'articolo Ue:su, ‘Ricerca e ...

