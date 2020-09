Trump meno affidabile di Putin e Xi Jinping? (Di giovedì 17 settembre 2020) Un sondaggio condotto in 13 Paesi dal Pew Research Center ha bocciato la risposta degli States al coronavirus Leggi su media.tio.ch (Di giovedì 17 settembre 2020) Un sondaggio condotto in 13 Paesi dal Pew Research Center ha bocciato la risposta degli States al coronavirus

GiuseppeVetrug1 : @NicolaMelloni Il marxismo occidentale è morto (cit. Losurdo). Resiste (per fortuna, aggiungo) quello orientale, na… - Ticinonline : Trump meno affidabile di Putin e Xi Jinping? Che ne pensate? #statiuniti #pewresearch center #donaldtrump… - ramses09975976 : RT @MarcoDreosto: @aciapparoni Trump può piacere o no ma quello che ha fatto è #storia. A Obama hanno dato un Nobel della pace per molto (m… - laika60 : @perchetendenza Beh, a Obama gliel’avevano dato sulla fiducia, e poi ha bombardato sette Paesi. Tutto sommato il No… - martamaura3 : Trump sarà ricordato nella storia per questo. Punto. Piaccia o meno -

Ultime Notizie dalla rete : Trump meno Perché Trump non può fare a meno dei complottisti QAnon L'HuffPost Risposta al Covid-19? Bollino nero agli USA, vola Angela Merkel

WASHINGTON - L'immagine e la reputazione globale degli Stati Uniti, e del suo presidente Donald Trump, è crollata in seguito alla risposta statunitense al coronavirus. Lo ha rilevato un'indagine condo ...

Accordi di Abramo/ La strana pace che non ferma le ostilità tra Paesi rivali

Non ci sono molti dubbi che “l’accordo di Abramo”, come è stato enfaticamente battezzato, rappresenti un successo per il presidente Trump e il premier Netanyahu. Altri due Paesi membri del Consiglio d ...

Usa, 100 milioni dosi vaccino entro la fine dell'anno

A poco meno di due mesi dalle elezioni presidenziali, la battaglia per la Casa Bianca si gioca sul vaccino anti-Covid e soprattutto la sua tempistica. Il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meado ...

WASHINGTON - L'immagine e la reputazione globale degli Stati Uniti, e del suo presidente Donald Trump, è crollata in seguito alla risposta statunitense al coronavirus. Lo ha rilevato un'indagine condo ...Non ci sono molti dubbi che “l’accordo di Abramo”, come è stato enfaticamente battezzato, rappresenti un successo per il presidente Trump e il premier Netanyahu. Altri due Paesi membri del Consiglio d ...A poco meno di due mesi dalle elezioni presidenziali, la battaglia per la Casa Bianca si gioca sul vaccino anti-Covid e soprattutto la sua tempistica. Il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meado ...