Traffico Roma del 16-09-2020 ore 13 | 30

Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati all'ascolto coda per Traffico intenso sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti in direzione del centro intenso il Traffico anche sulla via Cassia concludi tra il raccordo è via di Grottarossa chiusa per lavori Piazza della Marranella con modifiche alla viabilità anche sulla via Casilina e strade adiacenti modifiche anche per i trasporti interrotto servizio della linea ferroviaria Termini Centocelle e deviazioni per le linee bus 105 e 409 proseguono i lavori notturni sulla tangenziale est con chiusura in fascia oraria 20 26 della galleria nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito Roomba punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 16-09-2020 ore 11:30 RomaDailyNews ANAS: “In corso lavori di risanamento pavimentazione SS4 Salaria”

Continuano i lavori di ripristino della pavimentazione sulla strada statale 4 Salaria da parte di ANAS. I lavori che si stanno svolgendo in tratti saltuari in entrambe le direzioni stanno interessando ...

Riaperta al traffico la strada principale di Guasila

Nella via Roma sono conclusi i lavori previsti dal progetto per la realizzazione della rete del gas cittadino: l'importante tratto viario è nuovamente aperto al traffico. "Ci sono stati tre giorni di ...

Chiude il Traforo in direzione Roma (domani notte)

TERAMO – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche tecniche da effettuare nella galleria del Gran Sasso, sull’autostrada A24 sarà disposta la chiusura Traforo del Gran Sasso dall ...

