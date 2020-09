Tell Me Why capitolo 3: Eredità - recensione (Di mercoledì 16 settembre 2020) È inutile negarlo: chi sta scrivendo oggi questa recensione era una persona estremamente preoccupata all'annuncio delle tematiche trattate in Tell Me Why. In passato, Dontnod si è cimentata in storie che ponevano come argomenti centrali l'amore, l'amicizia, la scoperta di se stessi e, perchè no, anche la propria sessualità. Pur centrando in pieno l'aspetto emozionale, poetico, fotografico e musicale di alcune situazioni, spesso la rappresentazione pura e semplice di alcune categorie sociali risultava ancora incastrata sui binari di etichette polverose.È accaduto con i personaggi bisessuali di Life is Strange (la qual cosa è stata esasperata nel prequel Before the Storm, sviluppato però da Deck Nine Games) ed è stato ancor più esasperato (e politicizzato) con i protagonisti "non bianchi" di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) È inutile negarlo: chi sta scrivendo oggi questaera una persona estremamente preoccupata all'annuncio delle tematiche trattate inMe Why. In passato, Dontnod si è cimentata in storie che ponevano come argomenti centrali l'amore, l'amicizia, la scoperta di se stessi e, perchè no, anche la propria sessualità. Pur centrando in pieno l'aspetto emozionale, poetico, fotografico e musicale di alcune situazioni, spesso la rappresentazione pura e semplice di alcune categorie sociali risultava ancora incastrata sui binari di etichette polverose.È accaduto con i personaggi bisessuali di Life is Strange (la qual cosa è stata esasperata nel prequel Before the Storm, sviluppato però da Deck Nine Games) ed è stato ancor più esasperato (e politicizzato) con i protagonisti "non bianchi" di ...

