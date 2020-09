"Suarez alla Juve col pasaporto italiano? Un senso di schifo". Alessandro Gassman travolto dagli insulti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il test per ottenere il passaporto italiano per Luis Suarez? "Uno schifo". Parola di Alessandro Gassman, attore che negli ultimi tempi ha polemizzato spesso con Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi. Stavolta la politica non c'entra, o perlomeno il pretesto è il calcio. Si parla dell'attaccante uruguaiano del Barcellona che la Juventus vorrebbe acquistare, previa "naturalizzazione" sportiva. E qui è Gassman a buttarla in politica. "Quando leggo, in un paese dove chi nasce da genitori stranieri, che pagano le tasse, non può avere la cittadinanza, che “purtroppo”, un calciatore sudamericano non riuscirà ad avere il passaporto italiano prima di ottobre, un leggero senso di schifo mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il test per ottenere il passaportoper Luis? "Uno". Parola di, attore che negli ultimi tempi ha polemizzato spesso con Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi. Stavolta la politica non c'entra, o perlomeno il pretesto è il calcio. Si parla dell'attaccante uruguaiano del Barcellona che lantus vorrebbe acquistare, previa "naturalizzazione" sportiva. E qui èa buttarla in politica. "Quando leggo, in un paese dove chi nasce da genitori stranieri, che pagano le tasse, non può avere la cittadinanza, che “purtroppo”, un calciatore sudamericano non riuscirà ad avere il passaportoprima di ottobre, un leggerodimi ...

romeoagresti : La #Juventus nelle ultime ore ha riscontrato segnali (particolarmente) negativi circa l’iter che dovrebbe portare… - GoalItalia : In discesa le quotazioni di Suarez alla Juve: iter lungo e pessimismo ???????? [@romeoagresti] - forumJuventus : GdS: 'Suarez, giovedì il test poi in 7 giorni può dire sì. Dopo l’ok, l’iter per il passaporto sarebbe rapido. Ma D… - VipThommy : @tvdellosport @laballara Buonasera a tutti...vorrei chiedere una cosa ad Alfredo... Ma perché Suarez domani fa l'es… - Zebratus : Ronald Koeman: 'Suarez? Ho parlato con lui del suo futuro e stiamo aspettando si capire se rimanga o meno. Se alla… -