Spesa in cambio di voti | la denuncia di un consigliere comunale

Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Quanto vale un voto? Quanto costa la libertà di votare? Per un candidato napoletano il voto ha lo stesso prezzo di una bottiglia di olio, un pacco di zucchero e uno di caffè, di una bottiglia di latte, un pacco di farina e due di pasta. Sono questi gli "omaggi" che un candidato alle elezioni ha deciso di fornire ad alcuni concittadini in cambio di un semplice voto sulla scheda elettorale. La vecchia tradizione del voto di scambio ritorna e, invece di mazzette e favori, oggi il voto lo si compra con un "pacco" di generi alimentari. A denunciare l'avvenimento, con tanto di foto, è il consigliere comunale di Napoli Claudio Cecere che, armato di disgusto e incredulità, ha denunciato il fatto.

