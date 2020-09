PSG-Marsiglia non finisce più, Rongier e Villas-Boas rispondono a Neymar: “Le sue accuse sono gravi” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non si placano le polemiche tra PSG e Marsiglia dopo la mega rissa finale della sfida di domenica scorsa in Ligue1. Dopo le recenti parole di Neymar, che ha assicurato di aver ricevuto insulti razzisti prima di reagire contro Alvaro Gonzalez, il Marsiglia ribatte con le risposte di mister Andrè Villas-Boas e il centrocampista Rongier.LE RISPOSTE DEL Marsigliacaption id="attachment 1021695" align="alignnone" width="1024" Villas Boas, Getty Images/captionIl centrocampista Rongier ha espresso il proprio pensiero sulla vicenda Neymar-Gonzalez: "Non abbiamo messo in mostra una gara da esempio sportivo domenica scorsa, ma mi sembra impossibile che Gonzalez abbia detto certe cose a ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non si placano le polemiche tra PSG edopo la mega rissa finale della sfida di domenica scorsa in Ligue1. Dopo le recenti parole di, che ha assicurato di aver ricevuto insulti razzisti prima di reagire contro Alvaro Gonzalez, ilribatte con le risposte di mister Andrèe il centrocampista.LE RISPOSTE DELcaption id="attachment 1021695" align="alignnone" width="1024", Getty Images/captionIl centrocampistaha espresso il proprio pensiero sulla vicenda-Gonzalez: "Non abbiamo messo in mostra una gara da esempio sportivo domenica scorsa, ma mi sembra impossibile che Gonzalez abbia detto certe cose a ...

