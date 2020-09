PSG-Marsiglia | ancora polemiche | “Il razzismo non esiste” E poi l’accusa | “Neymar insulta sempre”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Non si placano lea tre giorni da PSG-, dopo la maxi rissa, le 5 espulsioni, gli insulti e le accuse di. Le due società si sono schierate pubblicamente con dei comunicati in difesa dei rispettivi calciatori, ma anche altri addetti ai lavori sono intervenuti sulla questione alimentando le. Come quella provocata dalle parole del numero uno della Federcalcio francese, Noel Le Graet, che a BFM Business ha spiegato che “quando un giocatore di colore segna, tutto lo stadio è ai suoi piedi. Questo fenomeno delnello sport, e nel calcio in particolare, non esiste affatto o se esiste c’è a malapena”. A queste parole si sono aggiunte quelle di Valentin Rongier, centrocampista delche ha preso le ...