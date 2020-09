Leggi su dire

(Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – “La notizia riportata oggi dal quotidiano Repubblica di un ‘Patto a due siglato nelle ultime ore‘ tra il Presidente del Consiglio Conte e il segretario del Pd Zingaretti e’ totalmente destituita di fondamento. Falsa. Come tutti sanno i rapporti con il Governo rimangono positivi ma il segretario del Pd da giorni e’ impegnato esclusivamente in moltissime citta’ italiane a fare la campagna elettorale con decine di iniziative e non ha avuto occasione ne’ di incontrare ne’ di parlare con il Presidente del Consiglio“. Cosi’ in una nota l’Ufficio stampa del Pd. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Pd: “Infondata la notizia su patto segreto tra Conte e Zingaretti” Coronavirus, Solinas: “Il ricorso del governo è un atto ideologico e arrogante” Regionali, Meloni: “Ottimista ma scaramantica” Gel, mascherine e referendum, il costo della democrazia lo paga sempre la scuola Le prime pagine dei quotidiani di Mercoledì 16 Settembre 2020 Mamma mamma, è vero che il presidente Conte farà il rimpasto?