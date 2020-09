“Ma che hai in testa?”. Barbara D’Urso, bordata contro Fausto Leali: lo studio di Pomeriggio 5 diventa una polveriera (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le frasi su Mussolini dette da Fausto Leali dentro la casa del Grande Fratello hanno fatto scoppiare la bomba. Polemiche a non finire e fiume di parole, e in alcune occasioni anche insulti, sui social tra chi minimizza il gesto e chi invece chiede l’esclusione del concorrente. Se ne è parlato anche poco fa nel salotto di Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5. dove si sono espressi Giovanni Ciacci, Vladimir Luxuria, Biagio D’Anelli, Iva Zanicchi e la stessa d’Urso. “Se fai delle leggi razziali e i campi di concentramento anche se hai fatto delle cose buone prima non conta più nulla”, ha chiosato Vladimir Luxuria, rispondendo indirettamente a Leali e direttamente a Iva Zanicchi che ha difeso il cantante. Non solo: l’ex parlamentare, circa le frasi dette ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le frasi su Mussolini dette dadentro la casa del Grande Fratello hanno fatto scoppiare la bomba. Polemiche a non finire e fiume di parole, e in alcune occasioni anche insulti, sui social tra chi minimizza il gesto e chi invece chiede l’esclusione del concorrente. Se ne è parlato anche poco fa nel salotto diD’Urso, a5. dove si sono espressi Giovanni Ciacci, Vladimir Luxuria, Biagio D’Anelli, Iva Zanicchi e la stessa d’Urso. “Se fai delle leggi razziali e i campi di concentramento anche se hai fatto delle cose buone prima non conta più nulla”, ha chiosato Vladimir Luxuria, rispondendo indirettamente ae direttamente a Iva Zanicchi che ha difeso il cantante. Non solo: l’ex parlamentare, circa le frasi dette ...

