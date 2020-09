Immuni, tra bug e vulnerabilità l’app anti-Covid sembra più un morto che cammina (Di mercoledì 16 settembre 2020) Immuni è l’app italiana di tracciamento che, come sappiamo, dovrebbe aiutarci a combattere il Covid-19. E invece pare che ci stiamo affidando ad un “morto che cammina” a livello tecnologico, stando agli impietosi numeri di diffusione che svelano come di fatto l’app stia proseguendo il suo cammino in modo a dir poco imbarazzante, incapace di convincere gli italiani sulla sua utilità. Peraltro, i numeri già bassissimi che vengono diffusi (poco più di 5 milioni) si riferiscono ai download complessivi a partire dalla messa a disposizione i primi di giugno negli store di Apple e Google, ma non tengono in considerazione il reale utilizzo dell’app da parte della popolazione italiana e i tanti casi di disinstallazione. Insomma, un disastro spiegabile da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020)è l’app italiana di tracciamento che, come sappiamo, dovrebbe aiutarci a combattere il-19. E invece pare che ci stiamo affidando ad un “che” a livello tecnologico, stando agli impietosi numeri di diffusione che svelano come di fatto l’app stia proseguendo il suo cammino in modo a dir poco imbarazzante, incapace di convincere gli italiani sulla sua utilità. Peraltro, i numeri già bassissimi che vengono diffusi (poco più di 5 milioni) si riferiscono ai download complessivi a partire dalla messa a disposizione i primi di giugno negli store di Apple e Google, ma non tengono in considerazione il reale utilizzo dell’app da parte della popolazione italiana e i tcasi di disinstallazione. Insomma, un disastro spiegabile da ...

