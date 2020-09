golf, al via il secondo Major del 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un titolo prestigioso, la contesa per la leadership mondiale, Tiger Woods e Phil Mickelson alla ricerca di obiettivi ambiziosi e tanti altri temi nella 120ª edizione dell'US Open, 17-20 settembre,, il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un titolo prestigioso, la contesa per la leadership mondiale, Tiger Woods e Phil Mickelson alla ricerca di obiettivi ambiziosi e tanti altri temi nella 120ª edizione dell'US Open, 17-20 settembre,, il ...

OA_Sport : Golf, European Tour 2020: l’Open de Portugal è il terzo evento in dual ranking con il Challenge Tour. Cinque italia… - cusferraragolf : Us Open al via: da Tiger a Thomas riparte lo show. C’è anche Paratore - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Incidente tra #Ardea e #Albano con tre feriti tra cui un bambino di due anni: non è grave #cronaca #Roma #iltempoquotidiano… - federic56795759 : @AndreaBettoni74 @wolfPris Vabbè, ti sono comunque vicino. Oggi golf (ma dopo le 16 per via dei 32 gradi), domani m… - UBrignone : RT @tempoweb: Incidente tra #Ardea e #Albano con tre feriti tra cui un bambino di due anni: non è grave #cronaca #Roma #iltempoquotidiano… -