Fedele non ha dubbi: "Fabian, Zielinski e Demme non possono giocare insieme" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Enrico Fedele, ex procuratore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Che fine hanno fatto le vecchie promesse del Napoli? Nella squadra di Careca e Maradona giocavano giocatori giovani come Volpecina e Carannante. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Enrico, ex procuratore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Che fine hanno fatto le vecchie promesse del Napoli? Nella squadra di Careca e Maradona giocavano giocatori giovani come Volpecina e Carannante.

tuttonapoli : Fedele non ha dubbi: 'Fabian, Zielinski e Demme non possono giocare insieme' - _portamivia_ : IL NOSTRO FEDELE AMICO PALO È QUI PERCHÉ HA DETTO NO. NON MI SORPRENDO PIÙ ORMAI AHAHAHAHHAHAHA #SenÇalKapimi #asktasürpriz - GiordanoSepi : che ci mette parzialmente a riparo con i conti nel lungo termine. L'operazione De Sciglio-Dzeko, orchestrata da Pa… - GFdaily_02 : @millionpiecees la amo troppo e ho detto la verità. È KATY PERRY, può fare molto di più. Non c'è stato il fattore s… - robertonegriol1 : @smf_dc @NathalieAline3 @Pontifex_it Se il Signore ha parlato di 'piccolo resto' un motivo ci sarà; la vittoria è c… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedele non Fedele non ha dubbi: "Fabian, Zielinski e Demme non possono giocare insieme" Tutto Napoli LA CRISI IN GIAPPONE

Suga il 14 settembre aveva vinto la gara per la leadership del partito ottenendo i voti favorevoli di 377 delegati e staccando di quasi 300 voti il secondo in classifica, l’ex ministro degli Esteri Ki ...

Quelle cannonate che unirono l’Italia

È rimasto un peso sul cuore. Da centocinquanta anni. Il cannoneggiamento all’alba che apre la breccia a Porta Pia, i combattimenti intensi e via via a scemare, dopo che alle 10 la bandiera bianca è st ...

Super Mario 3D All-Stars: Nintendo ha scelto l'emulazione

Alla festa per i 35 anni di Super Mario manca solo la torta, ovvero Super Mario 3D All-Stars, la collezione che Nintendo ha annunciato da poco nel direct dedicato all'idraulico baffuto (assieme a tant ...

Suga il 14 settembre aveva vinto la gara per la leadership del partito ottenendo i voti favorevoli di 377 delegati e staccando di quasi 300 voti il secondo in classifica, l’ex ministro degli Esteri Ki ...È rimasto un peso sul cuore. Da centocinquanta anni. Il cannoneggiamento all’alba che apre la breccia a Porta Pia, i combattimenti intensi e via via a scemare, dopo che alle 10 la bandiera bianca è st ...Alla festa per i 35 anni di Super Mario manca solo la torta, ovvero Super Mario 3D All-Stars, la collezione che Nintendo ha annunciato da poco nel direct dedicato all'idraulico baffuto (assieme a tant ...