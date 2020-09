Elettra Lamborghini, tutto pronto per le nozze del 26 settembre (Di mercoledì 16 settembre 2020) La data è fissata al 26 settembre, eppure la lista degli ospiti è in continuo divenire. Elettra Lamborghini, che attraverso il proprio profilo Instagram ha dichiarato di non voler trasformare il proprio matrimonio in un altro focolaio, ha dovuto rinunciare a parte degli invitati, così che le sue nozze con il deejay olandese Afrojack possano essere celebrate in sicurezza. Agli ospiti, un centinaio in totale, ha chiesto di sottoporsi a tampone circa tre giorni prima dell’evento, in calendario sulla sponda occidentale del Lago di Como. Quanti, dunque, potranno sedersi al tavolo della festa è difficile a dirsi. Ma la Lamborghini non si è detta preoccupata. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 settembre 2020) La data è fissata al 26 settembre, eppure la lista degli ospiti è in continuo divenire. Elettra Lamborghini, che attraverso il proprio profilo Instagram ha dichiarato di non voler trasformare il proprio matrimonio in un altro focolaio, ha dovuto rinunciare a parte degli invitati, così che le sue nozze con il deejay olandese Afrojack possano essere celebrate in sicurezza. Agli ospiti, un centinaio in totale, ha chiesto di sottoporsi a tampone circa tre giorni prima dell’evento, in calendario sulla sponda occidentale del Lago di Como. Quanti, dunque, potranno sedersi al tavolo della festa è difficile a dirsi. Ma la Lamborghini non si è detta preoccupata.

Ginevra Lamborghini segue i passi della sorella Elettra e debutta nel mondo della musica con il suo singolo “Scorzese”, pubblicato per Universal Music. 27 anni, Ginevra – laureata in Marketing di Moda ...

Elettra Lamborghini racconta i segreti del suo matrimonio con Afrojack, deejay e producer. Elettra Lamborghini il prossimo 20 settembre farà il grande passo, anche se per via dell’emergenza coronaviru ...

