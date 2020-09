Casalpusterlengo | I posti letto persi durante la pandemia non sono ancora tornati

(Di mercoledì 16 settembre 2020) "lastati portati via ie solo il 30-40% di questiri. E il reparto di oncologia dell'ospedale di Casale è scomparso, mai più tornato. I pazienti fuggono ...

Ultime Notizie dalla rete : Casalpusterlengo posti

IL GIORNO

"Durante la pandemia sono stati portati via i posti letto e solo il 30-40% di questi sono ritornati. E il reparto di oncologia dell’ospedale di Casale è scomparso, mai più tornato. I pazienti fuggono ...Da Casalpusterlengo a Imperia, passando da Genova, la Galizia e il Sudafrica, per trasformare la passione per il mare nel suo lavoro. Lorenzo Minoia, 25enne casalino, è un biologo marino e ha fondato ...Un viaggio nelle tre regioni più colpite dal coronavirus, Veneto, Emilia e Lombardia: un viaggio, quello di Iacona, che gli ha fatto comprendere la sfida che abbiamo di fronte, se vogliamo sconfiggere ...